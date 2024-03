« Krik Krak Krok » La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence, samedi 20 avril 2024.

« Krik Krak Krok » La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Un livre sorti des rayonnages va emmener les petits auditeurs dans un monde qui semble droit sorti de leur propre imagination

A partir de 3 ans

Dans un monde dominé par l’image, la vidéo, et Internet, une bibliothécaire perpétue la tradition de raconter une histoire aux enfants.



Un livre sorti des rayonnages va emmener les petits auditeurs dans un monde qui semble droit sorti de leur propre imagination.



Les mots suscitent l’imaginaire, font surgir des voix et des images, lient les enfants dans une histoire ressentie collectivement.



Ce spectacle, à la fois ludique et pédagogique, aborde la thématique de la peur. La peur de l’inconnu, de l’étrange, de l’abandon, de la solitude, du noir…



La peur est un sentiment à la fois primordial et archaïque et cette histoire produit un effet cathartique en permettant d’exprimer ses propres peurs et de se construire en les dépassant grâce notamment à l’humour, le rire comme arme secrète pour déjouer toutes les peurs !



D’après un livre jeunesse de Anne-Marie Aguettaz, interprété par Caroline Vidal 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 16:00:00

fin : 2024-04-21 16:45:00

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement « Krik Krak Krok » Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-03-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence