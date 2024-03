Kontravoid + Guest Le Molotov Marseille 6e Arrondissement, dimanche 28 avril 2024.

Kontravoid + Guest Le Molotov Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Kontravoid + Guest vous donnent rendez-vous au Molotov le 28 avril.

KONTRAVOID

[EBM CA]



La mystique masquée de Kontravoid perdure depuis plus d’une décennie. Depuis la sortie de son album éponyme en 2012, Cameron Findlay, né au Canada et basé à Los Angeles, a perfectionné la pop sombre avec son œuvre qui oscille entre les genres EBM, électro et gothique. Ses productions, telles que « Too Deep » en 2019 et « Faceless » en 2021, plongent dans les coins les plus abandonnés des clubs brumeux aux lumières stroboscopiques il n’y a pas d’autre choix que de danser.



Mais Kontravoid fait preuve d’une étrange douceur et d’une capacité évidente à composer des chansons déchirantes, à la fois captivantes et empreintes de mélancolie. « Undone », sorti en 2018, est l’un des préférés des fans depuis sa sortie sur le label berlinois Fleisch Records. Sur scène, Kontravoid exige l’attention du public grâce à sa puissante performance, qui équilibre sa concoction spécifique de rythmes durs avec sa ligne de basse caractéristique.

Il a tourné aux côtés de Boy Harsher, ADULT, Drab Majesty et Hide, et a remixé des artistes tels que Schwefelgelb et Kris Baha. Véritable homme de l’ombre, Kontravoid est une figure inégalée de l’arène électronique sombre. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 20:30:00

fin : 2024-04-28

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Kontravoid + Guest Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-06 par Ville de Marseille