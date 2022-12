KLONE + HAMASAARI Le Mans, 9 février 2023, Le Mans .

KLONE + HAMASAARI

47 Boulevard de la Frenellerie L’Alambik! Le Mans Sarthe L’Alambik! 47 Boulevard de la Frenellerie

2023-02-09 – 2023-02-09

L’Alambik! 47 Boulevard de la Frenellerie

Le Mans

Sarthe

EUR 6 12 Connu pour ses riffs de guitare sombres et ses paysages sonores épiques et inquiétants, le groupe a signé avec le label Anglais Kscope (Steven Wilson, Anathema..) en 2019 avant de sortir son premier album avec le label, « Le Grand Voyage », la même année, sous les louanges de la critique et de ses fans.

Klone sort son premier album live en 2021, enregistré entre deux concerts, respectivement au Sjiwa à Baarlo, aux Pays-Bas, en octobre 2016 et au Moloco à Audincourt, en France, en novembre 2019, « Alive » capture la véritable essence de Klone et comprend des performances époustouflantes des singles Yonder et Breach.

KLONE démarre l’année 2022 avec une foule de projets. Au programme, l’enregistrement d’un nouvel album et une tournée américaine avec PAIN OF SALVATION au mois de mai. Il faut croire qu’ils avaient des fourmis dans les doigts et que l’envie de retourner en studio les démangeait. Si le dernier album live de KLONE est sorti il y a moins d’un an (Alive, en juin 2021), les musiciens poitevins préparent déjà un nouvel opus dix titres dont la sortie est prévue le début d’année 2023.

Le groupe KLONE a construit son nom en faisant une musique aussi profondément introspective qu’elle est puissante sur le plan musical (tour support de Gojira, Devin Townsend Project, Orphaned Land, Mainstage du Hellfest, Motocultor…).

L’Alambik! 47 Boulevard de la Frenellerie Le Mans

dernière mise à jour : 2022-12-13 par