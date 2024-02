KKC ORCHESTRA & CPC Gignac, vendredi 5 avril 2024.

KKC ORCHESTRA & CPC Gignac Hérault

Quand KKC Orchestra joue avec le Collectif Passatges en Coserans, ça fait des étincelles ! Une rencontre entre hip-hop et musiques traditionnelles qui s’appuie sur des mélodies et des riffs du patrimoine musical pour construire une musique singulière, regardant le passé, projetant le futur mais profondément ancrée dans le présent.

Quand KKC Orchestra joue avec le Collectif Passatges en Coserans, ça fait des étincelles ! Une rencontre entre hip-hop et musiques traditionnelles qui s’appuie sur des mélodies et des riffs du patrimoine musical pour construire une musique singulière, regardant le passé, projetant le futur mais profondément ancrée dans le présent.

Chantier d’exploration des arts traditionnels aux musiques actuelles en Couserans, le projet Passatges est le fruit d’une volonté d’affirmer l’ambition culturelle des acteurs couserannais. De son côté, KKC Orchestra cisèle depuis plus de 10 ans la formule penser / faire danser sur les bases d’une géométrie variable. Véritable artisanat sonore, sa musique part du cœur pour parler au votre, avec ses coups de gueule, de l’espoir, de la sueur, du beau, de la rage contenue, du riff qui tache, de l’amour en barre, du fait main. Et toujours, la preuve que créer, c’est résister !

Suivi par deux set différents :

Bois Vert c’est du RAP à l’énergie débordante, obstinément indépendant, et farouchement moderne. Les deux MC’s, Digeo et MacSinge sont orchestrés par leur beatmaker et ses machines, La Chip’s.

CABALE est un enfant des 90’s. DJ et Producteur Il offre une exploration des énergies syncopées gravitant autour des mouvements ghetto tech, acid et jungle.

Get ready pour un set surchauffé ! 16 16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:00:00

fin : 2024-04-05

2 Avenue du Mas Salat

Gignac 34150 Hérault Occitanie billetterie@lesonambule.fr

L’événement KKC ORCHESTRA & CPC Gignac a été mis à jour le 2024-02-22 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT