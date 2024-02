Kiosque & Co Square Léon Blum Marseille 1er Arrondissement, samedi 20 avril 2024.

Kiosque & Co Square Léon Blum Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Une programmation gratuite et en plein air, au cœur du centre-ville

Avec le soutien de la Mairie des 1er et 7e arr. de Marseille, La Mesón, le Daki Ling et le Théâtre de l’Œuvre ont imaginé une programmation gratuite et en plein air, au cœur du centre-ville, entre les quartiers Belsunce, Noailles et Réformés. Au Kiosque à Musique des Réformés et au Jardin Labadié, c’est un programme musical conçu pour petits et grands



Au programme



18h Mobylette Sound System ‘



Le Mobylette Sound System est un collectif de dj’s marseillais. Il fait souffler son mistral tropical avec des grooves venus du Brésil, des Caraïbes, d’Afrique, d’Amérique du Sud et de tous les endroits chauds de la planète. À bord de son triporteur orange, il distille el sonido tropical pour ambiancer les apéros et les dancefloors… !



19h Sayon Bamba



La carrière de Sayon Bamba débute en Guinée sous la bénédiction du saxophoniste et chef d’orchestre du Kaloum Star, Maitre Barry. Il la présente aux Amazones de Guinée où elle chantera pendant deux ans avant de rejoindre le Théâtre National de Guinée comme comédienne et danseuse. Cette expérience en terre natale lui permet de rencontrer de nombreux artistes et de vivre des aventures qui se révéleront décisives pour la suite de sa carrière. Elle débarque en 1997 à Marseille dans le cadre d’une création ‘Wo Mama’ présentée au Festival Nuits Métisses. C’est dans cette ville qu’elle décide de poursuivre sa vie de femme et d’artiste en quête de rencontres artistiques parfois atypiques. Au carrefour des cultures elles donnent naissance à de multiples expériences et créations.



Puis ce retour dans cette Conakry si familière dont certains quartiers jadis reluisants ont désormais des allures de déchèterie (gnogué tombo) avec un manque de volonté de sa nouvelle population d’améliorer cette situation. Le temps n’est ni au bilan ni aux regrets encore moins à la mélancolie…



Par de nouvelles compositions sans langue de bois avec des inédits en Soussou, toma et malinké, l’artiste vous invite à un voyage nouveau accompagné par des musiciens surprenants, qui ouvrent de nouvelles fenêtres pour laisser respirer la musique Mandingue.



Un pari risqué mais réussi grâce notamment à la sensibilité et à la virtuosité des musiciens rencontrés au hasard des chemins et à une Sayon Bamba en totale liberté.



La discographie de Sayon Bamba se décline en cinq beaux albums qui tissent savamment mélodies traditionnelles africaines, afro-pop et rythmes du monde.



20h30 La Caravane Passe



Dans La Caravane Passe, le point de vue est toujours celui du voyageur. Depuis bientôt vingt ans, Toma Feterman entraîne son groupe et nous tous ensuite – dans un double trajet à travers les musiques des Est et des Sud de l’Europe, puis dans des tournées internationales qui s’arrêtent partout où des spectateurs rêvent de partir.



Plusieurs années de salles et de festivals complices, de pays connus et de terres neuves, sous le soleil nocturne de chacune des saisons. Partout. Pour chacun d’entre nous tous, les sédentaires, voici un peu de l’esprit nomade qui retisse d’utiles liens. Comme pour nous rendre la liberté oubliée du voyage. .

Square Léon Blum Kiosque à musique des Réformés

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

