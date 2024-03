Kiosque Citoyen : La grainothèque, pour plus de vert chez vous ! Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing, samedi 20 avril 2024.

Kiosque Citoyen : La grainothèque, pour plus de vert chez vous ! Café langue anglais, ateliers créatifs, atelier bombes à graines ou boutures, la grainothèque colore en vert la médiathèque Andrée Chedid. Samedi 20 avril, 10h30, 14h30 Médiathèque Andrée Chedid Gratuit. Certaines animations sont sur réservation. Tout public à partir de 6 ans.



Début : 2024-04-20T10:30:00+02:00 – 2024-04-20T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T14:30:00+02:00 – 2024-04-20T17:00:00+02:00

Depuis maintenant plusieurs années, la médiathèque Andrée Chedid vous proposer une grainothèque. Cet outil de partage citoyen fait l’objet au printemps 2024 d’une mise en lumière particulière dans le cadre du Kiosque Citoyen.

Avec l’aide de Constance du Jardin Botanique, nous vous proposons une journée spéciale « grainothèque » le 20 avril avec plusieurs ateliers.

En matinée, testez votre anglais et découvrez si vous avez « the green thumb »*.

L’après-midi mettez en pratique vos qualités de jardinier pour la création de bombes à graines ou de pots à bouture faits main. Vous aurez également la possibilité de décorer la grainothèque et de repartir avec de jolies fleurs en origami !

* le pouce vert / la main verte

10h30-12h : café langue anglais. Sur réservation, à partir de 14 ans

14h30-15h30 : atelier bombe à graines. Entrée libre, à partir de 6 ans

15h-16h30 : atelier créatif origamis et badges. Entrée libre, à partir de 6 ans

16h-17h : Atelier création d’un pot à bouture. Entrée libre, à partir de 6 ans

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheque.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

