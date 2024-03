KILL THE THRILL Le Moulin Club Marseille, vendredi 19 avril 2024.

KILL THE THRILL ♫♫♫ Vendredi 19 avril, 20h30 Le Moulin Club 16,80€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-19T20:30:00+02:00 – 2024-04-19T22:30:00+02:00

Fin : 2024-04-19T20:30:00+02:00 – 2024-04-19T22:30:00+02:00

La très récente sortie de « Autophagie », déjà chroniqué dans New Noise, Rolling Stones, Metal Digest, Persona, Metalorgie, Rock Hard, est un événement : le 5ème album de Kill The Thrill, écrit et chanté entièrement en français, intervient 18 ans après « Tellurique » considéré à l’époque comme un chef d’œuvre du genre.

Avec une carrière discographique débutée sous la houlette de David Wever (Treponem Pal, Young Gods), le duo fondateur Nicolas Dick / Marylin Tognolli, élargi tantôt à un trio ou un quatuor, continue de développer un mélange massif de cold wave et de noise rock baigné d’atmosphères industrielles selon un équilibre instable maintenu entre tortures hypnotiques, voyages oniriques et messes monolithiques ; leur réputation scénique, qui s’appuie sur des enchaînements dantesques sachant aussi bien mobiliser froideurs électroniques que batteries lourdement organiques, magnifie d’épaisses textures au lapsteel glaçantes ou aériennes venant épaissir un jeu de cordes tranchant, autour d’un chant cathartique totalement habité.

Une date exceptionnelle avec laquelle Le Moulin renoue avec son plus glorieux passé indie-rock, autour d’un groupe désormais culte à l’originalité sans faille, déployée intacte sur un nouvel album d’une puissance purement déroutante. A ne pas manquer !

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Le Moulin Club 47 boulevard Perrin, 13013 Marseille Marseille 13013 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.seetickets.fr/kill-the-thrill-concert-le-moulin-club-marseille-19-avril-2024-css5-lemoulin-pg101-ri10300397.html »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]