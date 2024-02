KiddySaône Auxonne, vendredi 5 juillet 2024.

KiddySaône Auxonne Côte-d’Or

Au détour d’une rue, dans une salle ou sur une grande place, vous pourriez trouver une musicienne qui vous contera

son voyage, un concert endiablé, un spectacle dans une caravane ou encore deux étranges personnages sur leur machine non moins étrange ! Mais que fait cette harpe au milieu d’une piscine ? Et ces grands bouts de bois qui font de la musique ?…

Venez le découvrir les 5 et 6 juillet !

10 spectacles, 8 ateliers artistiques, 1 conférence et de nombreux jeux… voilà tout ce que ce tout nouveau festival pour petits et grands enfants vous réserve pour sa première édition. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05

fin : 2024-07-06

Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

