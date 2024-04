Kézako les robots ? La Quinzaine du numérique en bibliothèque Édition 2024 Bibliothèque de Créon Créon, samedi 6 avril 2024.

Les bibliothèques du Créonnais organisent la Quinzaine du Numérique avec Biblio Gironde. De nombreuses activités vous sont proposées autour de la thématique des robots ! Ateliers, débats et rencontres autour d’Internet et du numérique, projections de film, robotique, jeux… La programmation proposée par chaque bibliothèque participante est destinée à un public large enfants, adultes ou famille ! Mais, au fait, la Quinzaine du Numérique, c’est quoi déjà ? C’est deux semaines d’animations partagées auxquelles les bibliothèques vous proposent de participer ! Pour 2024, l’accent est mis sur les robots. Un thème qui peut donner lieu à toutes sortes d’animations, d’ateliers créatifs, de projections, de débats, de jeux, de créations de robots pour tous les âges et tous les niveaux. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-20

Bibliothèque de Créon 1 Rue Montesquieu

Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine periscolaire@cc-creonnais.fr

