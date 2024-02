Ketekalles Festival Ecaussystème Gignac, samedi 27 juillet 2024.

Ketekalles Festival Ecaussystème Gignac Lot

Rumba Funk

Le groupe Ketekalles naît en 2016 à Barcelone comme la réponse nécessaire à une société brisée. Leur musique est une fusion de styles tels que la rumba, le funk, le hip-hop, le rock, la pop et les rythmes latinos. Les thèmes abordés dans leurs textes incluent la migration, le machisme, l’enfance, le capitalisme et l’impact que cela a sur la vie des femmes et des dissidences, offrant un point de vue différent marqué par les racines du groupe. Elles sont en tournée avec leur tout nouvel album intitulé Antiheroína , promettant une expérience musicale des plus captivante.

Début : 2024-07-27

fin : 2024-07-27

Coeur du village

Gignac 46600 Lot Occitanie

