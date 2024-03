Kermesse 2024 Meilhan, dimanche 7 avril 2024.

Kermesse 2024 Meilhan Landes

Vendredi 5 avril l’Amicale Saint Barthélémy fait son show à partir de 20h30 dans la salle des fêtes.

Dimanche 7 avril

10h30 messe et vente de pâtisserie

12h apéritif et repas

Vendredi 5 avril l’Amicale Saint Barthélémy fait son show à partir de 20h30 dans la salle des fêtes.

Dimanche 7 avril

10h30 messe et vente de pâtisserie

12h apéritif et repas à 16 euros et 7 euros pour les moins de 10 ans (potage meilhanais, saumon à la plancha sauce citron et épinards, côte de porc, frites maison, poire belle hélène, café)

Réservation: 06.86.70.93.21 ou 06.30.66.66.71 16 16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:30:00

fin : 2024-04-07

Salle des Fêtes

Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Kermesse 2024 Meilhan a été mis à jour le 2024-03-25 par OT Tartas