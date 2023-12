Sortie découverte des algues Kerfissien Cléder, 25 juillet 2024, Cléder.

Cléder Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-25 14:15:00

fin : 2024-07-25

.

Sur le magnifique estran de Kerfissien, venez vous familiariser avec les algues les plus communes et les plus délicieuses de nos côtes nord-finistériennes. Dulse, nori, haricot de mer, kombu… vous apprendrez à les reconnaître, à les cueillir, à les conserver, à les utiliser en cuisine et à bénéficier de leurs incomparables vertus nutritionnelles grâce aux conseils avisés de votre guide Edouard Bal, ethnobotaniste et animateur de sorties algues depuis 2018.

.

Kerfissien

Cléder 29233 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX