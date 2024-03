KERCHAK ROCHER DE PALMER Cenon, vendredi 8 novembre 2024.

La came de Kerchak, c’est la Jersey drill, dont il est l’un des représentants les plus identifiables en France. Une basse qui tape, un bpm (battement par minute) percutant et des textes sombres. Un registre musical que le jeune rappeur du 92 de 20 ans explore et élargit dans sa mixtape Saison 2.

Tarif : 29.20 – 29.20 euros.

Début : 2024-11-08 à 20:30

ROCHER DE PALMER 1, RUE ARISTIDE BRIAND 33150 Cenon 33