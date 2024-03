Kenia Almaraz Murillo | TISSAGES LUMIÈRES La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Roubaix, samedi 20 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T14:00:00+02:00 – 2024-04-20T18:00:00+02:00

Fin : 2024-08-17T14:00:00+02:00 – 2024-08-17T18:00:00+02:00

L’art de l’artiste bolivienne Kenia Almaraz Murillo, diplômée des Beaux-Arts de Paris, mêle formes ancestrales des tissages andins, lumières vibrantes et éléments sonores. Elle développe un langage unique dans ses tissages suspendus réalisés sur un véritable métier d’Aubusson.

À la Manufacture, les œuvres entrent en résonnance avec la collection des métiers à tisser et font basculer l’exposition en une rencontre entre vivants et mythes.

La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile 29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Installée sur le site de l'ancien tissage Craye, spécialisé depuis 1900 dans le tissu d'ameublement, la Manufacture est un musée-atelier dédié à la mémoire de l'industrie textile de Roubaix et ses environs.

