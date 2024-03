Keith Kouna en concert à Figeac Figeac, vendredi 19 avril 2024.

Keith Kouna en concert à Figeac Figeac Lot

Keitk Kouna débarque à Figeac avec son plus récent disque, Métastases, qui contamine le Québec depuis un an !

Habituellement en quintette abrasif, l’iconoclaste poète-punk vient nous voir en formule acoustique, accompagné de son vieux comparse Martien Bélanger à la guitare. Chargé de son riche répertoire, il vous promet une grande balade décalée, colorée, révoltée, touchante et pleine de verve.

Personnage insaisissable, attachant dans son audace, à mi-chemin entre le troubadour et le garnement, l’artiste assemble une œuvre où l’insolence nourrit la beauté. Après quatre albums et un EP vivement applaudis, une pléthore de distinctions, des tournées outre-Atlantique, la résurrection brève et spectaculaire du groupe culte Les Goules et le projet pour enfants Kid Kouna, l’auteur-compositeur-interprète nous revient plus audacieux que jamais.

Durée du concert 2h00

Ouverture des portes à 20h00, vente de billets sur place

Concert assis 1010 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:30:00

fin : 2024-04-19

2, rue Victor Delbos

Figeac 46100 Lot Occitanie info@tourisme-figeac.com

L’événement Keith Kouna en concert à Figeac Figeac a été mis à jour le 2024-03-18 par OT Figeac