Keen’V Troyes, jeudi 25 avril 2024.

Keen’V Troyes Aube

Pour lui LA VIE EST BELLE, tout lui sourit, avec ses textes parfois ANGE parfois DÉMON. Une chose est sûre, ce SALTIMBANQUE qui a plutôt tendance à se laisser guider LA OU LE VENT LE MENE, refoulera les planches en 2024 !



Ce concert sera une vraie THÉRAPIE pour vous, entre nostalgie et nouveauté, de quoi vous faire RÊVER le temps d’une soirée retraçant ses 15 ans de succès. De A l’horizontale en passant par J’aimerais trop , Rien qu’une fois , Tahiti jusqu’à Tu mentais , ses bébés comme il aime à les appeler, et qui lui sont précieux tel un DIAMANT, seront chantés avec ferveur sur les scènes de France et d’ailleurs !



Venez avec nous chanter et fêter cet EQUILIBRE TOUR qui vous laissera, je suis sûr, un souvenir impérissable ! Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 20:00:00

fin : 2024-04-25

Le Cube

Troyes 10000 Aube Grand Est

L’événement Keen’V Troyes a été mis à jour le 2024-01-18 par Office de Tourisme Troyes la Champagne