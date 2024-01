KAZI CLASSIK Parc d’Activités de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins, mercredi 10 avril 2024.

KAZI CLASSIK Parc d’Activités de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

KAZI CLASSIK par la Compagnie Ernesto Barytoni

Théâtre, humour et musique

Ah, la musique classique… Elle procure des émotions, nous transporte. Et Riquita, Pito et Baudouin ne se contentent pas de la jouer : ils la vivent !

Ces 3 musiciens passionnés vous délivrent une version très personnelle de certaines des plus célèbres oeuvres du répertoire classique.

Mais tout ceci demande une grande rigueur, du sérieux…

Vous comprendrez très vite que ce n’est pas gagné ! L’orchestre du Kazi Classik livre un récital hors du commun, burlesque, loufoque, dans lequel Beethoven, Vivaldi, Mozart et moult compositeurs se retrouvent bousculés !

Un spectacle programmé dans le cadre du Printemps Culturel

Billetterie sur place également ouverte avant le spectacle : règlement chèque ou espèces. .

Parc d’Activités de la Guerche Avenue Georges Brassens

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire culture@saint-brevin.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 11:00:00

fin : 2024-04-10



