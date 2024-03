Kaz Hawkins band – Festival Jazzellerault Complexe Culturel de l’Angelarde Châtellerault, mercredi 12 juin 2024.

Kaz Hawkins band – Festival Jazzellerault Kaz Hawkins, Guitare, Chant – Stef Paglia, Guitare – Amaury Blanchard, Batterie – Julien Bouisseau, Basse – Cédric Le Goff, Claviers Mercredi 12 juin, 21h00 Complexe Culturel de l’Angelarde de 15€ à 35€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-12T21:00:00+02:00 – 2024-06-12T22:00:00+02:00

Fin : 2024-06-12T21:00:00+02:00 – 2024-06-12T22:00:00+02:00

Originaire d’Irlande mais désormais installée dans la paisible campagne de la France rurale, Kaz Hawkins incarne avec éclat la maîtrise et la polyvalence musicales. Avec une âme aussi riche que la musique qui l’a inspirée en grandissant à Belfast, en Irlande du Nord, et une voix qui traverse les genres avec aisance, Kaz se démarque en tant que chanteuse, auteure-compositrice et interprète extraordinaire. Son odyssée musicale a commencé il y a des décennies, façonnée par un amour profond pour le blues, la soul, le jazz et le folk, qui sont devenus ses piliers artistiques. Reconnue pour ses performances envoûtantes et ses compositions sincères, Kaz a charmé des publics du monde entier, tissant des histoires de résilience, d’amour et de l’expérience humaine à travers ses mélodies. Musicienne chevronnée, la présence magnétique de Kaz sur scène a honoré d’innombrables lieux, captivant les spectateurs et les laissant avides de plus. Ses mélodies transcendent les frontières, résonnant auprès de publics variés et lui valant une base de fans fidèles à travers les continents. Au-delà de son talent musical, Kaz incarne l’authenticité, partageant courageusement son passé marqué par la violence domestique, la dépression, la drogue et l’automutilation, inspirant les autres à trouver l’espoir à travers sa musique et leur propre unicité.

En 2024 et 2025, Kaz est prête à captiver à nouveau son public avec la sortie de deux albums live, « Live in Brezoi (I) » et « Live in Brezoi (II) ». Ces albums captent l’énergie brute et l’émotion de ses performances, mettant en valeur son talent inégalé et le lien indéniable qu’elle partage avec son public. Un autre album, différent du blues, est également en préparation et est produit à Berlin pour une sortie en 2025. De plus, Kaz se lance dans des collaborations excitantes avec d’autres artistes, infusant son essence soul dans des projets collaboratifs. La première est avec l’artiste soul français Thomas Kahn dans un duo intitulé « A Place Like Home », sorti le 10 janvier 2024. D’autres collaborations seront annoncées prochainement.

Alors qu’elle avance, Kaz vise à amplifier sa présence sur les réseaux sociaux, créant des liens plus profonds avec ses fans et forgeant une communauté unie par la magie de sa musique. Dans un monde où les mélodies peignent les émotions et les paroles gravent des souvenirs, Kaz Hawkins se présente comme un témoignage du pouvoir de la musique, vous invitant à embarquer pour un voyage sonore inoubliable.

Complexe Culturel de l'Angelarde 44-54 rue de l'Angelarde 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

