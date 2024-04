Kayak en Seine au départ de Rouen Rouen, samedi 20 juillet 2024.

Kayak en Seine au départ de Rouen Rouen Seine-Maritime

Au départ du Canoë Club Normand, situé sur l’Île Lacroix à Rouen, vous embarquerez pour une remontée du fleuve. Après un passage sous le viaduc d’Eauplet, vous vous rendrez jusqu’à Belbeuf. Accompagné d’Isabelle, vous découvrirez au fil de l’eau une nature insoupçonnée et en apprendrez plus sur la faune et la flore de la vallée. Si vous êtes chanceux, vous pourrez ainsi contempler des martins pêcheurs ou des hérons cendrés !

Public à partir de 10 ans accompagné d’un parent

Nombre de personne 5 pers. min / 15 pers. max

Matériel fourni Kayak, pagaies et gilet de sauvetage, bidon étanche.

Matériel à prévoir Combinaison néoprène, basket ou chaussons nautiques, affaires de rechange, coupe-vent, casquette et lunette de soleil

Prérequis Savoir nager 25 mètres, attestation sur l’honneur demandée.

Cette prestation est labellisée Balades et Randos Nautiques de Seine-Maritime. La garantie ? En prendre plein la vue à chacune de vos escapades ! Aux côtés d’un accompagnateur professionnel et passionné, les balades proposées sont l’occasion de découvrir le patrimoine naturel de la Seine-Maritime.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 14:00:00

fin : 2024-07-20 16:30:00

Rue Sainte-Amélie

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie ccnrouen@gmail.com

L’événement Kayak en Seine au départ de Rouen Rouen a été mis à jour le 2024-04-03 par Seine-Maritime Attractivité