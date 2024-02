KANAZOE ORKESTRA LA MAMISELE Saubrigues, samedi 27 avril 2024.

Nous nous associons à l’association TXIKAN pour célébrer les cultures africaines pour cette édition du Festival La Maison Africaine 2024.Stages, ateliers et concert avec KANAZOE ORKESTRA, maitre du balafon du Burkina Faso.C’est l’histoire d’un griot voyageur qui, lors de son exil, puise le son dans la tradition pour le magni?er dans la rencontre. Enfant du Burkina, Seydou Diabaté dit Kanazoé ne fait qu’un avec son balafon et celui-ci devient la voix de ses récits et de ses états d’âmes. Exalté par ses cinq compagnons de scène, il irradie le public de son sourire et de sa générosité et ses baguettes deviennent invisibles tant elles bondissent. Kanazoé et ses musiciens nous offrent une musique dansante, puissante et émouvante.’Seydou Diabaté sort le balafon de son environnement traditionnel pour l’inscrire dans un registre moderne’ RFI’Maître des balafons, le griot burkinabé Seydou Diabatémène la danse du bout de ses baguettes véloces et virtuoses’ Télérama1ère partie : restitution des ateliers de danse et percussions africaines.

Tarif : 14.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 20:30

LA MAMISELE PLACE DE LA MAIRIE 40230 Saubrigues 40