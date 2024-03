Kan Ar Bobl Rencontre de Pays à Brasparts. Brasparts, dimanche 7 avril 2024.

Kan Ar Bobl Rencontre de Pays à Brasparts. Brasparts Finistère

La rencontre de pays du Kan ar Bobl Menez-Are aura lieu le dimanche 7 avril à Brasparts. Elle permet à tous ceux qui s’adonnent au chant en breton, Kan ha Diskan, conte ou à la musique bretonne, de se présenter sur scène. Elle sert aussi de sélection pour la finale du kan ar Bobl qui a lieu tous les ans à Pontivy. Rendez-vous à la salle des fêtes à partir de 14h. L’après-midi commence par les scolaires puis le chant et la musique à écouter, suivis d’un fest-deiz avec les candidats et des chanteurs et musiciens locaux. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 14:00:00

fin : 2024-04-07

Brasparts 29190 Finistère Bretagne kanarbobl.menezare@laposte.net

