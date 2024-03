Kan ar Bobl à Brasparts Salle des fêtes de Brasparts – Sal ar gouelioù Brasparzh Brasparts, dimanche 7 avril 2024.

Kan ar Bobl à Brasparts Sélection Monts d’Arrée. Concours écoles, chants & musiques à écouter (à 14h) et chants & musiques à danser (à 16h) et fest-deiz. Dimanche 7 avril, 14h00 Salle des fêtes de Brasparts – Sal ar gouelioù Brasparzh

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-07T14:00:00+02:00 – 2024-04-07T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T14:00:00+02:00 – 2024-04-07T19:00:00+02:00

Organisation : Kan ar Bobl Menez Are.

Salle des fêtes de Brasparts – Sal ar gouelioù Brasparzh Impasse de la Salle des Fêtes, 29190 Brasparts Brasparts 29190 Ty Huella Finistère Bretagne

Concours Chant