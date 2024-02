Kamel Tendiche en concert Villers-Saint-Paul, samedi 20 avril 2024.

Le 20 avril prochain à 21h à la salle Henri Salvador, plongez dans une expérience musicale unique avec le concert de Kamel Tendiche.

Fort d’une carrière riche au sein de divers groupes, dont l’emblématique Orchestre National de Barbes, Kamel a exploré avec virtuosité des genres aussi variés que le reggae, la salsa, la musique Gnawa, le chaâbi, le raï, le jazz, la musique funk et le rock.

Après avoir forgé son talent au fil des années, il se réinvente dans une ambiance plus intime avec son nouveau projet solo, En boucle . Venez découvrir l’artiste dans une performance où sa passion et sa polyvalence musicale seront à l’honneur, promettant une soirée mémorable empreinte de diversité et de virtuosité.. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 21:00:00

fin : 2024-04-20

Cavée des Renards

Villers-Saint-Paul 60870 Oise Hauts-de-France letraitdunion@villers-saint-paul.fr

