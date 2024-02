Kaïros et le point d’inflexion Troyes, mardi 14 mai 2024.

Kaïros est né en 2043, deux ans après la Fragmentation, il a grandi au cœur des grands bouleversements qui ont suivis.

C’est son père qui lui a donné ce nom, le nom d’un dieu ancien… Un nom qui te forgera un destin mon fils, dans ce monde de merde… Tu parles !!! Le voilà aujourd’hui, bien des années plus tard, à devoir se justifier devant sa communauté.

Mais pourquoi a-t-il tant de mal à retracer le fil des évènements qui l’ont amené ici ? Et de quoi l’accuse-t-on, en fait ?

La science-fiction permet de pousser les curseurs des angoisses et des espoirs que l’avenir suscite en nous.

Au milieu de la vie d’un homme, lorsque son processus d’individuation touche à sa fin, il cherche fébrilement à connaitre sa valeur. Quel sera le poids de ma voix face à toutes celles qui l’ont précédées ? Ai-je de l’importance ? Mes choix sont-ils les miens, où mon destin est-il influencé par une main invisible, qui quoique j’entreprenne, me fera reproduire les mêmes erreurs, choisir les mêmes chemins, construire les

mêmes liens de causes à effet…, jusqu’à la fin…? Kaïros est le dieu grec du Temps. Cet instant plein de promesses, qui ne se prévoit pas, ne s’installe pas, mais tient à l’acuité de chacun pour le saisir sur le moment sous peine qu’il disparaisse instantanément.

Ecriture : Luc Lémonon

Création musicale : Fred Raby

Jeu : (Distribution en cours)

Billetterie

> A la Maison du Boulanger 42 rue Paillot de Montabert à Troyes

Par Téléphone au 03 25 40 15 55 ou en ligne

> À La Madeleine

Les soirs de spectacles 1h avant le début de la représentation (dans la limite des places disponibles). Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-14 20:00:00

fin : 2024-05-14

Théâtre de La Madeleine

Troyes 10000 Aube Grand Est

