FESTIVAL MAMA AFRICA ! Juvignac, dimanche 19 mai 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 12:00:00

fin : 2024-05-19 23:50:00

RDV les samedi 18 et dimanche 19 mai de midi à minuit au Parc des Thermes (1226 Allée des Thermes, Juvignac) pour 10 concerts live et spectacles en plein air, des stages de percu, des animations, des contes, exposition…

Mama Sound, Soulfire Music et la ville de Juvignac s’associent pour créer la 6ème édition de la MAMA AFRICA ! GUINGUETTE

C’est gratos et en plein air !

Déambuler et venez découvrir l AFRO-MARKET :

Ce marché unique rassemble créateurs, artisans, stylistes et acteurs du monde afro-caraïbéen mode, accessoires, bijoux, produits naturels, photos, peintures, littératures, décorations, sculptures ….

Une richesse culturelle incroyable à partager dans la joie et la bonne humeur, le temps d’une journée, rythmées par des animations pour enfants, ateliers, chants et contes aux couleurs de l’Afrique et de sa Diaspora.

Avenue des Hauts de Fontcaude

Juvignac 34990 Hérault Occitanie



L’événement FESTIVAL MAMA AFRICA ! Juvignac a été mis à jour le 2024-01-18 par OT MONTPELLIER