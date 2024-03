Jumping International de Canteleu 4* Canteleu, vendredi 3 mai 2024.

Jumping International de Canteleu 4* Canteleu Seine-Maritime

Vendredi

Equi Normandie est ravi de vous convier à son prestigieux Concours de Saut d’Obstacles International de Canteleu, qui se tiendra du 3 au 5 mai 2024. Pour cette édition, l’événement monte en gamme en se dotant d’une quatrième étoile, promettant ainsi une compétition encore plus palpitante et relevée, rassemblant l’élite mondiale des cavaliers grâce à un programme complet.

Sous la direction de Grégory BODO, chef de piste renommé, spécialement choisi pour dessiner les parcours des Jeux Olympiques de Paris 2024, les meilleurs cavaliers auront l’opportunité de s’illustrer dans des épreuves réparties sur différents niveaux CSI4*, CSI2*, CSI1*, ainsi que des compétitions dédiées aux jeunes chevaux âgés de 6 et 7 ans. Avec la participation attendue de 200 athlètes et pas moins de 500 chevaux, cette édition promet des moments de pur spectacle et d’émotions pour les spectateurs.

En plus des compétitions, les visiteurs auront l’occasion d’explorer le village exposants et de profiter des animations. Deux soirées spéciales viendront ponctuer l’événement le vendredi 3 mai à 19h, une vente aux enchères de chevaux de sport de 4 à 7 ans, offrira l’expérience unique de se plonger dans l’univers des enchères, tandis que le samedi 4 mai à 18h30 sera marqué par l’épreuve de puissance six barres , à ne surtout pas manquer.

Entrée Libre et Gratuite

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03

fin : 2024-05-05

42 Route de Sahurs

Canteleu 76380 Seine-Maritime Normandie

