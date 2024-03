Juliette Cie Rascar Capac Daki Ling le jardin des muses Marseille 1er Arrondissement, jeudi 18 avril 2024.

Rendez-vous au Daki Ling avec « Juliette » Cie Rascar Capac.

Juliette vient faire une conférence pour aider le public à concrétiser ses projets , grâce à une méthode à la croisée du développement personnel et de l’art. Ses commanditaires lui ont confié une synthèse avec une trame et des éléments de langages précis. Toutefois elle ne la suit pas à la lettre. Le fait est qu’elle est très vite débordée par ses problèmes de la vie quotidienne et que son sentiment d’échec s’exacerbe au fil de son discours. La conférence prend alors un autre chemin, celui d’une femme qui souffre, déborde, et, par à coup, perçoit le chemin de sa libération. 16 16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 20:30:00

fin : 2024-04-18

Daki Ling le jardin des muses 45A Rue d’Aubagne

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

