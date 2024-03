JULIE ZENATTI LES NYMPHEAS Aulnoy Lez Valenciennes, samedi 5 octobre 2024.

« Des amis pour la vie une histoire pour toujours… » Des chansons, des souvenirs et des amis, le nouveau spectacle de Julie Zenatti est un hommage à 25 années de carrière, 8 albums, 12 tournées, et plus de 2 millions de disques vendus.Julie est comme une soeur, une confidente, un souvenir où un repère. Sa voix cristallinedécouverte dans le rôle de Fleur de Lys de Notre-Dame de Paris en 1998 est entrée dans le coeur des gens… aujourd’hui elle parcourt la France et revisite l’ensemble de son répertoire et celui de la chanson française.Une convivialité hors du commun et un rapport à son public d’une honnêteté incomparable, Julie et son piano viennent chanter la vie… célébrer cette relation avec son public, et lui dire merci.

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-10-05 à 20:00

LES NYMPHEAS 10 rue HENRI TURLET 59300 Aulnoy Lez Valenciennes 59