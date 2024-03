Juli’Anesse Sensations Equestres De Ferme en Ferme Les Ravets Rochefort-Samson, samedi 27 avril 2024.

Juli’Anesse Sensations Equestres De Ferme en Ferme Les Ravets Rochefort-Samson Drôme

Venez découvrir l’élevage d’ânes,la fabrication du savon et notre nouvelle crème de jour.

Stand et conseils sur les nichoirs Et pourquoi pas vous ?

Restauration Crêpes de 2,50€ à 3€

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 09:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Les Ravets Juli’Anesse

Rochefort-Samson 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes julianesse26@gmail.com

L’événement Juli’Anesse Sensations Equestres De Ferme en Ferme Rochefort-Samson a été mis à jour le 2024-03-20 par Valence Romans Tourisme