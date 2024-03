JULIAN MARLEY LE SPLENDID Lille, mercredi 19 juin 2024.

Fils de la légende du reggae Bob Marley, Julian Marley est aujourd’hui un artiste renommé et accompli. Ses morceaux teintés de dancehall, blues et même hip-hop se veulent contemporains, sans toutefois s’éloigner du reggae roots et engagé dans lequel il baigne depuis l’enfance. C’est ainsi que, comme son père avant lui, il propage les vibrations positives du reggae avec des messages d’amour et de liberté.

Tarif : 29.00 – 29.00 euros.

Début : 2024-06-19 à 20:00

LE SPLENDID 1 Place du Mont de Terre 59000 Lille 59