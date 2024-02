Julian Marley Festival Ecaussystème Gignac, samedi 27 juillet 2024.

Julian Marley Festival Ecaussystème Gignac Lot

Reggae

Julian Ricardo Marley, fils de Bob Marley et de Lucy Pounder, grandit entre l’Angleterre et la Jamaïque. Formé

à la musique dès son plus jeune âge, il est à la fois claviériste, batteur, bassiste et guitariste entre autres. Il ne se limite pas qu’au reggae et aborde d’autres styles comme le jazz, le blues ou encore le hip-hop. Il viendra défendre son album Colors of royal afin de nous transmettre un reggae à la fois moderne, teinté de hip-hop et de R’n’B, mais élaboré dans la plus pure tradition roots.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27

fin : 2024-07-27

Coeur du village

Gignac 46600 Lot Occitanie

L’événement Julian Marley Festival Ecaussystème Gignac a été mis à jour le 2024-02-13 par OT Vallée de la Dordogne