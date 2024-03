JPPM Randonnée culturelle entre Sarrancolin et Ilhet SARRANCOLIN Sarrancolin, samedi 22 juin 2024.

Au cours d’une balade entre les deux villages, vous découvrirez les utilisations de la Neste au cours des siècles, les aménagements hydrauliques, les fontaines monumentales…

Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins (« L’eau, utile à tous »).

RV 14h place du Vivier à Sarrancolin.

Durée 3h. EUR.

Début : 2024-06-22 14:00:00

fin : 2024-06-22 17:00:00

SARRANCOLIN Place du vivier

Sarrancolin 65410 Hautes-Pyrénées Occitanie

