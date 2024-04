JOYSTICK PLAYERS MJC Belleville-sur-Meuse, samedi 11 mai 2024.

JOYSTICK PLAYERS MJC Belleville-sur-Meuse Meuse

Dimanche

La 8e édition de Verdun Joystick Players vous accueille à la MJC contre-courant pour 22 heures cumulées de jeux et animations tous azimuts.

Jeux sur PC, consoles, mobiles, borne d’arcade, vieilles télés, réalité virtuelle et robots côtoient les légos géants, les jeux traditionnels surdimensionnés, les mangas et les trésors de la médiathèque. Ambiance sur scène avec des finales des tournois, des sessions K-pop et des surprises, des challenges just dance et karaoké. Entrée libre et gratuite pour tous !Tout public

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 10:00:00

fin : 2024-05-11 20:00:00

MJC 2 place André Maginot

Belleville-sur-Meuse 55430 Meuse Grand Est

L’événement JOYSTICK PLAYERS Belleville-sur-Meuse a été mis à jour le 2024-03-29 par OT GRAND VERDUN