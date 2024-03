Journées thématiques sur la gladiature Musée archéologique départemental Saint-Bertrand-de-Comminges, samedi 10 août 2024.

Journées thématiques sur la gladiature Animations et démonstrations 10 et 11 août Musée archéologique départemental Sans réservation

Samedi 10 et dimanche 11 août – 10h-13h et 14h-18h

Venez découvrir les gladiateurs et leur quotidien au sein de leur Familia gladiatoria. Présentation des équipements, entrainements, démonstrations de combats, évocation de la vie du ludus (école de gladiature) avec son personnel entièrement dévoué à ses combattants : soins du corps et diététique, fabrication et réparation des équipements, préparation et gestion des combats. Ces journées thématiques sont proposées par l’association « Un poil d’histoire » dans les jardins du musée.

Musée archéologique départemental rue du musée, saint-bertrand de comminges Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie Etablissement de conservation lié au site de Lugdunum, l'antique chef-lieu de la cité des Convènes, le Musée archéologique départemental de Saint-Bertrand-de-Comminges a été créé en 1985.

Parallèlement à ses missions d’étude et de conservation, l’équipe du Musée archéologique départemental accueille les chercheurs, professionnels ou amateurs et poursuit son programme d’expositions temporaires.

Le service médiation culturelle accueille toute l’année, sur réservation, des groupes et des scolaires pour diverses prestations (visites guidées, parcours ludiques, ateliers culturels etc.). Pour plus de renseignements, veuillez contacter le Musée archéologique départemental.

Un poil d’histoire