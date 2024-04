Journées portes ouvertes Centre EDEN Cuisery, dimanche 7 avril 2024.

Journées portes ouvertes Centre EDEN Cuisery Saône-et-Loire

Partez à la découverte de la nature !

Pour lancer sa nouvelle saison, le Centre Eden, un site culturel du Département de Saône-et-Loire, vous ouvre ses portes gratuitement dimanche 7 avril. Il propose une rencontre unique et ludique avec les richesses naturelles de Bourgogne grâce à sa nouvelle exposition, ses ateliers, et son spectacle… Profitez-en en famille !

Exposition temporaire Plantes et légendes NOUVEAU

Plantes aux vertus prodigieuses, arbres mythiques, herbes magiques, fleurs ensorcelantes, potions de sorcières ou philtres d’amour, découvrez, à travers cette exposition, la profonde connexion entre l’homme et la nature ainsi que la manière dont elle a toujours joué un rôle central dans notre culture et imagination.

Animations et ateliers

L’équipe d’animation du centre EDEN organise des ateliers créatifs, futures escapades nature de l’année .

Visite de l’espace muséographique et du parc .

Après la visite de l’espace muséographique, offrez-vous une immersion au cœur des prairies, des forêts et des milieux humides, des jardins…

Spectacle les Hellebores par la compagnie Art’monie

3 représentations 13h 14h30 et 16 h 30

Echassiers et lutins en déambulation

Les Hellébores, sortent tout droit d’une forêt enchantée. Ils aiment rencontrer les petits et les grands, danser, laisser une trace sur leur passage.

Dame nature a investi Kyria d’une grande mission. L’arbre aux mille et une essences doit porter les semences des grands arbres vers des contrées au climat plus propice à leur survie. Noisette et Simélo, lutins poètes et espiègles, l’accompagnent dans cette aventure.

Vous serez tantôt invité à vous relier à la force des grands arbres en suivant leurs racines, à découvrir les sagesses de Dame nature, à vous laisser surprendre par sa poésie, sa danse… 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Centre EDEN 126 Rue de l’Eglise

Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté eden71@saoneetloire71.fr

