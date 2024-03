Journées Portes Ouvertes Bourges, samedi 1 juin 2024.

Journées Portes Ouvertes Bourges Cher

Venez découvrir la pratique de la musique, de la danse et du théâtre au Conservatoire de Bourges. Entrée libre et gratuite.

L’équipe administrative, les enseignants et leurs élèves seront disponibles toute la journée pour répondre à vos questions. Au programme de la journée, des cours publics, des essais instrumentaux, des démonstrations, des concerts et bien plus encore. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 14:00:00

fin : 2024-06-01 17:00:00

34 Rue Henri Sellier

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

L’événement Journées Portes Ouvertes Bourges a été mis à jour le 2024-03-02 par OT BOURGES