Journées Nationales Tourisme & Handicap Musée Electropolis Mulhouse, mardi 2 avril 2024.

Journées Nationales Tourisme & Handicap Labellisé Tourisme et Handicap depuis 2003, le musée offre la possibilité de venir gratuitement la première semaine du mois d’avril aux personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs. 2 – 7 avril Musée Electropolis Entrée libre pour les personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-02T10:00:00+02:00 – 2024-04-02T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T10:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

Journées Nationales Tourisme et Handicap

Du mardi 2 avril au dimanche 7 avril 2024 de 10h à 18h

Visite libre du musée

Le Musée Electropolis à Mulhouse offre la possibilité de venir découvrir gratuitement le musée aux personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs cette semaine d’avril.

Pour une meilleure organisation, merci de nous informer de votre venue si vous êtes un groupe de plus de 10 personnes en nous confirmant le jour et l’horaire de votre visite au 03 89 32 48 50

Présentation du robot Leka

Aurore Kiesler, experte Leka viendra présenter ce petit robot, véritable outil ludo-éducatif au service des enfants en situation de handicap, développé et fabriqué par APF France Handicap en Alsace.

Jeudi 4 avril, entre 10h30 et 18h.

Sans réservation, sauf si plus de 10 personnes.

Visite guidée « sacoche »

Vous avez également la possibilité de suivre une visite guidée le samedi et le dimanche.

Cette visite guidée « sacoche » est axée sur le toucher et les expériences amusantes sur l’électricité et permet de découvrir les trésors du musée.

Samedi 6 avril et dimanche 7 avril à 14h30

Gratuit pour les personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs.

Durée : 2h, à partir de 6 ans. Accessible tout handicap, sauf auditif.

Dans la limite des places disponibles, réservation obligatoire par téléphone au 03 89 32 48 50.

Musée Electropolis 55 rue du Pâturage 68200 Mulhouse Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est 03 89 32 48 50

