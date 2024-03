JOURNÉES MONDIALES DE L’ART Montolieu, samedi 13 avril 2024.

JOURNÉES MONDIALES DE L’ART Montolieu Aude

Retrouvez-nous du 13 au 15 avril, les artistes montolivains vous ouvrent leurs portes et vous présentent leurs invités. Une quarantaine d’artistes vous attendent avec des surprises à la clé exposition florilège, concert, intermèdes poétiques et musicaux, performances… on vous dit tout bientôt !

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-15 19:00:00

Montolieu 11170 Aude Occitanie accueil@mvdl.fr

