Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre du parc de la Maison Marret Parc de la Maison Marret Beaulieu-sur-loire, samedi 21 septembre 2024.

Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre du parc de la Maison Marret Le jardin des 5 sens prend forme avec une roseraie comptant pas moins de 200 rosiers et un verger constitué de variés anciennes d’arbres fruitiers.

Il est possible de se promener dans les espaces v… 21 et 22 septembre Parc de la Maison Marret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-09-21T08:00:00+02:00 – 2024-09-21T20:00:00+02:00

Fin : 2024-09-22T08:00:00+02:00 – 2024-09-22T20:00:00+02:00

Visite libre du parc attenant à la Maison Marret, de la roseraie et du verger.

Parc de la Maison Marret Place du 11 novembre, Beaulieu-sur-loire Beaulieu-sur-loire [{« type »: « email », « value »: « maison-du-terroir@beaulieu-sur-loire.fr »}]

©Isabelle REMY