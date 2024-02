Journées Européennes du Patrimoine château de la Hunaudaye Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Plédéliac, samedi 21 septembre 2024.

Journées Européennes du Patrimoine château de la Hunaudaye Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Plédéliac Côtes-d’Armor

Le château de la Hunaudaye participe depuis de nombreuses années aux traditionnelles Journées Européennes du Patrimoine. Plus de 1 200 visiteurs chaque année foulent le gazon et les pavés de la forteresse lors de ces deux journées gratuites.

– Le samedi

visites libres de 10h30 à 18h30, en continu

visites guidées à 11h, 14h, 15h, 16h, 17h

– Le dimanche

visites libres de 12h à 14h

visites guidées obligatoires, de 10h30 à 12h et de 14h à 18h30, en continu (départ toutes les 15 mn). Dernier groupe et dernière entrée à 17h45.

Nous vous rappelons que les animaux ne sont pas admis à l’intérieur du château. En présence de Ludivine et de la Pétillante ! La Pétillante est une cave / bar itinérante ou Winetruck . On y trouve des vins naturels, des bières & cidres artisanaux et locales, ainsi que des jus & autres boissons sans alcool artisanales. Vin au verre ou à la bouteille, planches apéritives garnies de produits locaux, le choix est large et ravira toutes les papilles ! Partenaire La Pétillante. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 10:30:00

fin : 2024-09-22 18:30:00

Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Château de la Hunaudaye

Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Journées Européennes du Patrimoine château de la Hunaudaye Plédéliac a été mis à jour le 2024-02-16 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André