JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE CHAPELLE SAINT-LÉONARD Durtal, samedi 21 septembre 2024.

Venez découvrir la Chapelle Saint Léonard au bout du monde dans le quartier historique St Léonard, au bord du Loir et face au Château de Durtal

Bâtie au temps des premières croisades, elle va devenir à la Renaissance la Chapelle des Tanneurs . La chapelle a conservé sa structure du XIème siècle, sa charpente du XVème et ses baies en plein cintre du XVIème. Les vestiges de fresques du XVIIème recouvrent d’autres fresques probables du XVIème siècle. Désacralisée bien avant la Révolution, elle fut délaissée jusqu’à servir de garage dans les années 1960 avant de commencer à être restaurée à la fin des années 1980. D’importants travaux de rénovation ont eu lieu en 2016 et 2017 réfection et isolation de la toiture, reprise des moellons, pose d’un clocher, travaux d’acoustique…

La Chapelle Saint Léonard est, au XXIème siècle, un lieu d’événements et de culture concerts, conférences, expositions… y sont organisées.

Grâce à son excellente acoustique et la présence d’un piano de concert Steinway D, elle est aussi l’écrin du Studio du Bout du Monde, studio d’enregistrement spécialisé dans les musiques acoustiques (jazz, classique, chanson, world…).

Accès libre à l’intérieur de la chapelle et visite commentée sur demande. .

Début : 2024-09-21 15:00:00

fin : 2024-09-21 19:00:00

3 rue St Léonard

Durtal 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@festivalmusicaldurtal.fr

