Journées européennes du patrimoine au musée de la marine de Loire Musée de la marine de Loire, 1 place Aristide Briand Chateauneuf-sur-loire, samedi 21 septembre 2024.

Journées européennes du patrimoine au musée de la marine de Loire Journées européennes du patrimoine au musée de la marine de Loire 21 et 22 septembre Musée de la marine de Loire, 1 place Aristide Briand Voir http://www.musee-marinedeloire.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-09-21T10:00:00+02:00 – 2024-09-21T13:00:00+02:00

Fin : 2024-09-22T14:00:00+02:00 – 2024-09-22T18:00:00+02:00

Musée de la marine de Loire, 1 place Aristide Briand, Chateauneufsurloire
02 38 46 84 46
http://www.musee-marinedeloire.fr/
marinedeloire@musee.chateauneufsurloire.fr

