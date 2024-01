Journées Européennes du Patrimoine au Collège Royal et Militaire Thiron-Gardais, samedi 21 septembre 2024.

Journées Européennes du Patrimoine au Collège Royal et Militaire Thiron-Gardais Eure-et-Loir

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, le Collège royal et militaire de Thiron-Gardais est heureux de vous ouvrir gratuitement les portes du musée et du jardin et vous propose un jeu de piste gratuit via un QR code à scanner sur la thématique « Patrimoine vivant ».

EUR.

12 Rue de l’Abbaye

Thiron-Gardais 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire contact@collegeroyal-thirongardais.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21

fin : 2024-09-22



L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Collège Royal et Militaire Thiron-Gardais a été mis à jour le 2024-01-25 par OT DU PERCHE