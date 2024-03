Journées Européennes du Patrimoine – Animation « De la matière première à la création » Maison du terroir et d’animations Beaulieu-sur-loire, samedi 21 septembre 2024.

Début : 2024-09-21T14:30:00+02:00 – 2024-09-21T18:00:00+02:00

La Maison du Terroir et d’Animations accueille des productions locales alimentaires mais également des créations utilisant le bois, la terre, le fer, sous différentes formes. Afin de mettre en avant les éléments naturels et leur transformation, plusieurs animations ludiques à destination de tous les publics sont proposées tout l’été et pour les journées du patrimoine.

Entrée libre – possibilité d’acheter des produits et créations locales

Maison du terroir et d'animations 3 Place d'Armes, Beaulieu-sur-loire maison-du-terroir@beaulieu-sur-loire.fr

©MTBL IRémy