Journées européénnes des noueurs Musée de la marine de Loire, salle Annick de Fombelle Chateauneuf-sur-loire, samedi 6 avril 2024.

Evénement organisé par les associations IGKT France, la Guilde internationale des Noueurs et « la tête dans les nouages ». Démonstration et découverte du matelotage. Tous les ans, l’IGKT réunit une cinquantaine de noueurs ; les noueurs participants répondront aux questions des visiteurs et proposeront au public des démonstrations, des animations et des ateliers de nouages gratuits pour petits et grands (bracelets en macramé, petites badernes, pommes de touline…).

02 38 46 84 46
http://www.igkt.fr/
marinedeloire@musee.chateauneufsurloire.fr

