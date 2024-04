Journées Européennes des Métiers d’Arts > Pays’Âges de la baie du Mont Saint-Michel Beauvoir Le Mont-Saint-Michel, mardi 2 avril 2024.

De septembre à décembre 2023, l’Établissement public national du Mont Saint-Michel invitait le designer Dorian Etienne en résidence artistique pour produire la tapisserie-témoignage Pays’Âges de la baie du Mont Saint-Michel .

D’une envergure de 4 m x 2,5 m, cette œuvre représente plus de 2000 h de travail de touffetage collaboratif avec 25 habitants du territoire qui, aux côtés du designer et de professionnels, ont appris toutes les étapes de création, de la teinture de la laine des pré salés à partir de plantes tinctoriales fraichement cueillies, au touffetage minutieux de chaque détail. Cette collection Pays’Âges travaille la photographie d’un paysage menacé par la montée des eaux et promet de revenir 30 ans plus tard pour réaliser un second témoignage.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Beauvoir 16 Route de la caserne

Le Mont-Saint-Michel 50170 Manche Normandie

