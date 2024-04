Journées Européennes des Métiers d’Arts > Les instruments à vent sur le bout des doigts Avranches, samedi 6 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’Arts > Les instruments à vent sur le bout des doigts Avranches Manche

Samedi

Entrez à l’Atelier Crescendo et découvrez l’intimité des instruments de musique de la famille des vents. Spécialiste des cuivres et bois, vos instruments sont entre de bonnes mains saxophones, trompettes, clarinettes, trombones, hautbois, flûtes, cors d’harmonie, tubas… Je prends soin des instruments des musiciens débutants, amateurs et professionnels, pour les entretiens courants, les réparations ou les restaurations.

Durant les JEMA 2024, découvrez les grandes étapes de fabrication de certains de ces instruments, et par ce biais à quels niveaux j’interviens pour les réglages, révisions et réparations. Démontage, remontage, ajustage, réglage, débosselage, brasage… Suivez-moi sur Facebook et Instagram

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

13 Rue des 3 Rois

Avranches 50300 Manche Normandie contact.ateliercrescendo@gmail.com

