Journées Européennes des Métiers d’Arts > La Poterie Au Grès du Temps Lithaire Montsenelle, samedi 6 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’Arts > La Poterie Au Grès du Temps Lithaire Montsenelle Manche

Samedi

Potiers-céramistes, maître artisan d’art et membre d’atelier d’art de France, nous travaillons principalement pour le jardin des grès résistants au gel et, pour l’intérieur, des pièces en raku (pièces uniques).

Notre gamme est très étendue pots de jardin, mangeoires, nichoirs, bains d’oiseaux, étiquettes, pièges à limaces, sphères…

Les visiteurs pourront découvrir l’atelier et les techniques utilisées pour réaliser les différentes créations. Lors de ce week-end, le jardin de la Poterie sera ouvert au public.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Lithaire 39 route de Prétot

Montsenelle 50250 Manche Normandie poterieaugresdutemps@gmail.com

