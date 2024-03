Journées européennes des metiers d’arts Galerie boutique de Chantal Galerie boutique de Chantal Monein, vendredi 5 avril 2024.

Chantal vous accueille dans un univers haut en couleurs avec des créations de miroirs et tableaux de

peinture. Des lampes aux abat-jour ainsi que des paniers et chapeaux customisés (été/hiver). Vous trouverez aussi des meubles (chevets, chaises, voltaires, petites tables, guéridons…) relookés. Et un autre univers, dédié aux minéraux, avec créations de bijoux (pendentifs, colliers, bracelets, boucles d’oreilles…) pour contribuer à votre bien-être énergétique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 09:15:00

fin : 2024-04-05 12:15:00

Galerie boutique de Chantal 8 place Henri Lacabanne

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

