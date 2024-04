Journées Européennes des Métiers d’Arts > Et si vos mains refaisaient vos sièges ! Saint-Pierre-Église, vendredi 5 avril 2024.

Chez « Les Sièges d’Aurélie », Artisan d’Art depuis bientôt 10 ans, on touche à tout Louis XIII, tenture murale, Louis XV, coussins, Napoléon III, bateaux, art déco, rideaux, contemporain, voiture ancienne, tête de lit, buste de mannequin… La seule limite ? Celle que vous vous imposez !

Profitez de l’ouverture non stop de l’atelier durant 3 jours pour farfouiller dans les diverses collections de tissus, velours, coton, lin, les passementeries de la simple lézarde aux embrasses de rideaux, en passant par le gland de clés, jetez un coup d’œil aux divers travaux déjà réalisés à travers un book et quelques modèles exposés. Depuis peu, le cuir est très présent dans l’atelier, une autre technique de travail pour ce matériau si noble, l’occasion pour vous de découvrir ou redécouvrir les diverses peaux qui existent.

Venez découvrir le métier, MON métier de tapissière d’ameublement, et pourquoi pas vous initier sur une carcasse ? Et oui car une fois par semaine, des cours sont proposés à l’atelier, tous niveaux et tous âges confondus, venez avec votre carcasse et refaites la vous-même sous ma supervision, pour un résultat parfait digne d’un professionnel mais réalisé par vos soins.

Durant tout le week-end, des carcasses seront à vos dispositions pour que vous puissiez tester, essayer quelques étapes clés de la réfection traditionnelle, le sanglage, le guindage pour les plus motivés, la minutie du piquage. Utilisez les outils traditionnels et modernes. Plutôt couture ? Ma veille Bernina sera sûrement ravie de vous coudre un petit coussin avec les chutes de tissus en stocks dans l’atelier, mais attention aux doigts, elle pique vite ! Un projet en tête ? Pas de souci, je suis ici aussi pour vous écouter et vous guider. Curieuse, curieux ? Alors je vous attends durant le weekend des JEMA.

Vendredi 4 avril de 13h à 19h; Samedi 6 avril de 10h à 18h30 et dimanche 7 avril de 10h à 18h00.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-04-07

146 Rue du Calvaire

Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie baurelieb@live.fr

